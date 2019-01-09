أمير القصيم يرأس مجلس المنطقة ويناقش المشاريع الحكومية

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1439/1440هـ ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي محمد المجلاد ، ورئيس وأعضاء فريق عمل تطوير وتأهيل وادي الرمة بمنطقة القصيم.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسـم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات ، مشيراً إلى جرى خلال الجلسة استعراض مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم واستعرض المجلس عرضاً موجزاً عن وادي الرمة من قبل فريق عمل تطوير وتأهيل وادي الرمة.

وبين الرمضي أن المجلس ناقش أيضاً المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة للعام المالي 1439/1440هـ للإدارات الحكومية ، متمثلة بأمانة وبلديات المنطقة ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والإدارة العامة للتعليم ، وفرع وزارة الإسكان ، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ومكتب الهيئة العامة للرياضة ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار ، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق للجميع.