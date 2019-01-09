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عقب لقاءه بوزير العمل والتنمية الاجتماعية

أمير الجوف : نسعى من خلال زياراتنا للوزراء لتلبية احتياجات المنطقة

أمير الجوف : نسعى من خلال زياراتنا للوزراء لتلبية احتياجات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=678253
المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن احتياجات ومشاريع المنطقة تحضى باهتمام سموه الكريم والتي يسعى من خلال لقاءاته بالوزراء لتلبيتها وفق توجيهات ولاة الأمر وتطلعات أهالي منطقة الجوف كافة.

وفي هذا السياق التقى سموه اليوم بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بديوان الوزارة في الرياض .

وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير العمل بسمو أمير منطقة الجوف، مقدماً لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف.

 كما بحث سموه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مع الوزير الراجحي مشاريع المنطقة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة العمل في المنطقة، كما تمت مناقشة خطط ومبادرات الوزارة الخاصة بالقطاع الغير ربحي وسوق العمل في المنطقة وكذلك استعراض البرامج التمويلية المقدمة من بنك التنمية لخلق رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم قروض تمويلية للقطاع الأهالي والأسر المنتجة في المنطقة، بالإضافة لبحث برامج التوطين المستهدفة والحرص على تنفيذها ودعم الإمارة لمراحلها انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- على توفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة في ظل الدعم الذي يجده قطاع الأعمال.
واعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال وجهود الوزارة في المنطقة.

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