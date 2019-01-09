جمعية أعمال تقدم دورة في الأمن السيبراني للسيدات بالتعاون مع جامعة نورة

تنظم جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، في الثاني والعشرين من يناير الجاري دورة للسيدات بعنوان( أساسيات الأمن السيبراني ) تقدمها الدكتورة المدربة سحر آل الشيخ ، وستقام الدورة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة( 1 – 3 )عصراً ، وتستمر لمدة 4 أسابيع، وتتضمن محاور الدورة مقدمة في أمن المعلومات، والتهديدات والهجمات المعلوماتية ، وكذلك علم التشفير وأمن الشبكات ، إضافة إلى أمن البنية التحتية للمعلومات وإدارة الهوية للتحكم بالوصول وأنظم التعرف والتحقق وتقديم الصلاحيات . كما ستزود الملتحقات بالدورة بمجموعة من المكتسبات من ضمنها التعرف على أساسيات إدارة حماية الشبكات والأنظمة والتدريب على كيفية اكتشاف التهديدات ، والمفاهيم الأساسية للتشفير.

ودعت الجمعية الراغبات في الالتحاق بدورة أساسيات الأمن السيبراني تسجيل بياناتهن لدى الجمعية من خلال الضغط على الرابط التالي

aamalservices.com/Training/ Registration/2

وحثت الجمعية السيدات للالتحاق بالدورة والاستفادة من هذه البرامج النوعية التي تؤهلهن لسوق العمل، وتفتح آفاق المستقبل لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن.

جدير بالذكر أن جمعية أعمال للتنمية الأسرية قد افتتحت مجال التدريب للشباب والفتيات على معرفة المبادئ الاساسية لأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، سعيا منها للمساهمة بتحقيق رؤية 2030 وتعزيــز ورفــع مســتوى الامــن الرقمــي فــي المملكــة، حيث يعد الأمن السيبراني أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، والعمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخــل غيــر مقصــود . كما حرصت الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج والدورات الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتساهم في الحد من البطالة، والاستفادة من كافة الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي لدى شريحة الشباب من الجنسين بالأهمية الاقتصادية للأعمال المهنية والفنية .