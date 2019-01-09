القحطاني يفتتح قسم الأدمان بمستشفى النقاهة والصحة النفسية ببيشة

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افتتح مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني امس الثلاثاء قسم الادمان بمستشفى النقاهة والصحة النفسية وأوضحت صحة بيشة ان القسم يشتمل على سحب السموم و يتكون من ( 4 ) اسرة وقسم التعافي ويتكون من سريرين فيما يتكون فريق العمل المدرب على برنامج ” الماتركس ” في قسم الإدمان بالمستشفى من استشارية طب نفسي واخصائي نفسي أول اكلينيكي واخصائي اجتماعي اول واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي و2 اخصائي تمريض.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى النقاهة والصحة النفسية بمحافظة بيشة يقدم خدمات لأهالي محافظة بيشة وبالقرن وتثليث وتبلغ سعته السريرية 100 سرير