أمير تبوك يبارك انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة

المناطق - تبوك

بارك صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس شباب منطقة تبوك، انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة اليوم خلال لقائه بمكتبه بالإمارة بمعالي مدير جامعة تبوك رئيس اللجنة الإشراقية العليا الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، واعضاء اللجنة وامانة المجلس وشباب وشبات منطقة تبوك الاعضاء في المجلس .

وقال سموه هي فكرة نبيله فلن يستطيع احد معرفة احتياجات بلادكم مثلكم انتم ، لأنكم تعيشون يومياً وترتبطون بشكل دائم بأحاسيسكم ونقلها للمسؤولين بالدولة النقل الصادق ، وانتم تعرفون ابناء وبنات المنطقة وما وصلت إليه منطقة تبوك وما بها من مميزات هائلة،

واضاف سموه قائلاً : اتوخى منكم الكثير واتطلع أن يكون للمجلس دور في نشر ثقافة المنافسة والريادة والتواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة للجميع ، مؤكداً سموه ان راس المال الحقيقي والاستثمار الناجح هو شبابنا وشاباتنا بقدرتهم على مواكبة النهضة التي تنعم بها بلادنا في كافة المجالات .

وحث سموه أمير المنطقة أعضاء مجلس الشباب على بذل كل جهد ينعكس بالإيجابية على أبناء هذه المنطقة ، داعياً المولى عز وجل أن يعينهم على كل ما فيه الخير والتوفيق لتقديم الاعمال التي تخدم الشباب .

وشكر سموه معالي مدير الجامعة وكافة أعضاء المجلس متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد .

بعد ذلك دشن سموه امير منطقة تبوك الهوية البصرية للمجلس .

من جانبه قدم رئيس اللجنة الإشراقية بمجلس شباب منطقة تبوك باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على دعمه ورعايته لانطلاقة اعمال مجلس شاب منطقة تبوك ن مؤكداً على خطة العمل التي اعتدتها امانة المجلس لتنفيذها خلال قادم الأيام .