أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، الذي قدم لسموّه تقريراً عن التنظيم الجديد لهيكلة فروع الوزرة بمناطق المملكة ومنها فرع الوزارة بمنطقة تبوك وما تم استحداثه من أقسام نسائية في جميع الوحدات الشاملة ومكاتب العمل في تبوك والمحافظات التابعة.

ثم استمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع الوزارة عن المهام والأعمال التي تقوم بها المكاتب النسائية ودورها في الجهود التي يبذلها الفرع لخدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد سمو أمير المنطقة, دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، من أجل اعتماد بلادنا على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة, والعمل على تطوير مكاتب العمل لتخدم المستفيدين بيسر وسهولة، منوهاً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة وما يقوم به من برامج تدريبية وخدمية بالمنطقة.

من جهته أعرب الدكتور الحربي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدورة على أكمل وجه.