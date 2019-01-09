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تعليم عسير يستضيف ملتقى ” نزاهة “

تعليم عسير يستضيف ملتقى ” نزاهة “

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تعليم عسير يستضيف ملتقى ” نزاهة “

تعليم عسير يستضيف ملتقى ” نزاهة “
http://almnatiq.net/?p=678275
المناطق _ عسير

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير يومي الأحد والإثنين المقبلين ، ملتقى مديري المراجعة الداخلية بمختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة )  .

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي  آل كركمان أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة التعليم ، بهدف تفعيل دور المراجعة الداخلية والرقابة ، وتعزيز برامجها ، وتبادل الخبرات بين مختلف المناطق ، فيما بين مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير المستشار سعد آل عائض ، أن اللقاء يتضمن ورش عمل لشرح آلية رفع تقارير المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) ، إضافة إلى إكساب المشاركين بعض الأساليب الفنية في إعداد البرامج وتزويدهم بالمهارات الشخصية في تنفيذ الأعمال ، ومناقشة الآليات المقترحة بالتزامن مع الفروع وعرض تجارب الإدارات.

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