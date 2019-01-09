نائب أمير مكة يستقبل مديري جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة ومحافظ جدة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مديريّ جامعتيّ الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ، وجدة الدكتور عدنان الحميدان ، واللذيّن قدّما لسموه التهنئة بالثقة الملكية وتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وعبر الأمير بدر بن سلطان عن شكره وتقديره لمديري الجامعتين سائلا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، كما استعرض سموه خطط واستراتيجيات الجامعتين للفترة المقبلة وتحديثها لتواكب الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل واستحداث تخصصات جديدة ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة أمين محافظة جدة صالح التركي والذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لأمين جدة على تهنئته ، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطط الأمانة المستقبلية في جدة والمحافظات الواقعة تحت نطاقها .

وفي شأن متصل التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة ، مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي .

وقدّم الثقفي التهنئة للأمير بدر بن سلطان على ثقة ولاة الأمر سائلا الله له التوفيق فيما أوكل إليه من أعمال، كما أطلع سموه على وضع التعليم بمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها والخطط المستقبلية ونبذة عن الإنجازات التي حققها تعليم جدة ومنسوبوه من معلمين وطلاب من الجنسين.