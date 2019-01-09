معالي مدير الأمن العام يرعى ملتقى قيادات المرور بالمملكة

المناطق - فلاح الشعيفاني

تحت رعاية معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي ، عقد اليوم ملتقى إدارات المرور وبحضور مدراء مرور المناطق لعرض أبرز إنجازات وتحديات العام السابق وخطة المرور المستقبلية.

‏وقد ألقى سعادة مدير عام المرور اللواء البسامي كلمته مستعرضًا أهداف إدارة المرور للمرحلة القادمة

‏⁧ من جانبه أكد سعادة مدير الأمن العام خلال كلمته على الاهتمام بجودة الإجراءات الإدارية والميدانية والعمل بشكل احترافي مع إبراز دور رجال المرور أثناء مباشرتهم مهامهم

في حين تضمن الملتقى عرض لإحصائيات توضح أهم إنجازات المرور لعام ١٤٣٩ هـ التي اشارت الارقام الى انخفاض عدد الحوادث بمانسبته 24‎%‎ وكذلك انخفاض الاصابات 9‎%‎ وانخفاض نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الى 20‎%‎