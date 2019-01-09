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الدكتور عبدالله الربيعة : استقرار حالة التوأم التنزاني ملينز وأنيشتا بعد أسبوعين من عملية فصلهما

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الدكتور عبدالله الربيعة : استقرار حالة التوأم التنزاني ملينز وأنيشتا بعد أسبوعين من عملية فصلهما

الدكتور عبدالله الربيعة : استقرار حالة التوأم التنزاني ملينز وأنيشتا بعد أسبوعين من عملية فصلهما
http://almnatiq.net/?p=678310
المناطق - واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة استقرار حالة التوأم السيامي التنزاني ( ملينز و أنيشتا ) في وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، حيث عادت جميع المؤشرات الحيوية إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، وأفاقتا من المخدر وأصبحتا تتناولان الرضاعة وتتفاعلان مع والدتهما والفريق الطبي.
وأشار معاليه إلى أنه جرى أيضًا رفع أجهزة التنفس الاصطناعي وبعض القساطر الوريدية والبولية.
ورفعت والدة التوأم شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مثمنة ما قدم لها وللتوأم من رعاية واهتمام من قبل الفريق الطبي المعالج.
الجدير بالذكر أن التوأم التنزاني ملينز و أنيشتا أجريت لهما عملية فصل استغرقت 13 ساعة منذ أكثر من أسبوعين وتكللت بفضل الله بالنجاح التام، حيث أجريت على تسع مراحل وشارك فيها 33 من الكوادر الصحية المختصة.

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