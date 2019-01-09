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سفير المملكة لدى لبنان يشارك في احتفال “يوم فلسطين” في بيروت

سفير المملكة لدى لبنان يشارك في احتفال “يوم فلسطين” في بيروت
http://almnatiq.net/?p=678317
المناطق - واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في احتفال نظمته سفارة دولة فلسطين في لبنان تحت عنوان “يوم فلسطين” .
كما حضر الاحتفال الذي أقيم في مركز التدريب والمؤتمرات لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي حشد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.
وكان في استقبال الضيوف في الاحتفال سفير دولة فلسطين أشرف دبور وقيادات فلسطينية وموظفي السفارة الفلسطينية لدى لبنان.
وألقى السفير الفلسطيني كلمة خلال الاحتفال أكد رفض الفلسطينيين لجميع المشاريع التي تهدف إلى النيل من حقهم في العودة إلى أراضيهم وعده حقًا مقدسًا.
ودعا الجهات اللبنانية إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مضيفًا أن فلسطين تمر بمرحلة دقيقة، خاصة في ما يتعلق بتصفية القضية وتهويد المقدسات.
وأكد التزام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باحترام القوانين والأنظمة اللبنانية، والالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا على أن المخيمات الفلسطينية لن تكون إلا حاضنة لحق العودة.
وتخلل الحفل عروض تراثية قدمتها «فرقة الكوفية للتراث الفلسطيني».

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