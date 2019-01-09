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قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس

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قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس

قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس
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المناطق - أبها

اقامت الكلية التقنية بابها امس ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين الجدد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440/1439هـ وذلك على مسرح الكلية بفرعها بحي الموظفين بحضور عميد الكلية الاستاذ الحسين بن سالم ال عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وجمع كبير من المدربين ومشرفي التخصصات وقد تم توزيع كتيب دليل المتدرب على جميع المتدربين ثم ابتداء الحفل بالقرآن الكريم ، ثم كلمة عميد الكلية التقنية بابها استهل الكلمة بالشكر والثناء للقيادة الرشيدة على ماتبذله وتقدمة للوطن و المواطن والشكر موصول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد ونائبة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على ما يبذلونه من خدمة للمدرب و المتدرب من اجل تحقيق الهدف من التدريب التقني والمهني واحلال الايدي الوطنية مكان العمالة الوافدة , ورحب ال عثمان بالمتدربين الجدد بالكلية وحثهم على الجد والاجتهاد واستغلال الوقت لصالحهم . مؤكدا ان جميع امكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تاهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات حتى يكونو سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية من اجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030 .

واوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري بأن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الثاني لعام 1439/ 1440 هـ بلغ عددهم 1229 متدرب منتظم في 14 تخصصاً ، منهم 1072متدربا في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الالي في تخصص البرمجيات وتقنية الوسائط المتعددة والدعم الفني وقسم التقنية الادارية في تخصص المحاسبة والتسويق والادارة المكتبية و قسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والالات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الانتاج ، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية الالكترونية في تخصص الكترونيات صناعية وتحكم وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة .

كما تم قبول 157 متدربا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الالى والادارة المكتبية وتقنية الشييد . كما كرمت الكلية المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي للمؤسسة والبالغ عددهم 12 متدربا في الدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات .

ونوه الشهري بان نظام رايات متاح لجميع المتدربين من حيث الجدوال وكافة الخدمات الالكترونية . بعد ذلك قدم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام ” رايات ” الذي يعني بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين . ثم عقد لقاء مفتوح مع عميد الكلية وكافة منسوبي الكلية للاجابة على استفسارات المتدربين ثم جولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد برفقة رؤساء الأقسام ومنسوبي وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية واستلام المتدربين لجداولهم التدريبية للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي .

وكانت الكلية قد اكملت جاهزيتها لبدء الفصل الثاني من العام التدريبي في كافة المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ اول يوم تدريبي حسب الخطط المعده لذلك .

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