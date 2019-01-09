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الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

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الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
http://almnatiq.net/?p=678328
الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه في الإمارة اليوم الأربعاء, وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري ، الذي يقوم بزيارة لفرع الوزارة بالمنطقة لتفقد احتياجاته والوقوف على سير العمل فيه، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله بن محمد الحربي .

ورحب سموه في بداية اللقاء بسعادة الوكيل ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، معرباً عن سعادته بما يقدمه الفرع بالمنطقة الشرقية من جهود في خدمة المستفيدين سواء في إنجاز التأشيرات المقدمة أو في التصديق على وثائق المواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة، موجهاً سموه بأهمية تقديم المزيد من الخدمات الشاملة للمستفيدين، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة في التسهيل على المواطنين والمقيمين، مثمنا سموه جهود كافة العاملين في الفرع ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة سائلا الله بأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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