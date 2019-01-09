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بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي

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بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي

بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي
http://almnatiq.net/?p=678331
الدمام - المناطق

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة تلزم المتقدمين بطلب تراخيص المباني الجديدة بإضافة التشجير في المخطط الهندسي للمباني بهدف زيادة أعداد الأشجار بالمدينة وتحسين الواجهات الأمامية للمباني السكنية والتجارية والصناعية والتعليمية والحكومية على حد سواء ، كما يسمهم في تحسين جودة الحياة في المدينة وزيادة المساحة الخضراء وللمساهمة في حماية البيئة ودعم التشجير والحد من التلوث بالإضافة الى الناحية الجمالية للمدينة.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن ادارة رخص البناء في البلدية بدأت بالزام المتقدمين بطلب رخص بناء جديدة بضرورة التشجير مع تزويدهم بقائمة تتضمن أنواع الأشجار الملائمة للطقس والبيئة والتي لاتستهلك كميات كبيرة من المياه والتي يمكن للمواطن زراعتها وذلك سعيا لتحسين البيئة المناخية ورفع نسبة الأوكسجين وتأمين الهواء النقي وتوفير الظلال والتشجيع على الزارعة كسلوك حضاري وبيئي يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمدينة , وتوقع المهندس سلطان الزايدي ان تساهم تلك الخطوة في زيادة أعداد الأشجار سنويا والتي يتم زراعتها من قبل المواطنين الى أكثر من 10 الاف شجرة في العام الواحد , مما يدعم مساعي البلدية الرامية لزيادة أعداد الأشجار في المدينة وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء.

وأكد المهندس الزايدي أن المجتمع بات لديه الوعي الكامل بأهمية الزراعة والتشجير ومالها من تأثير ايجابي , مشددا على أن المواطن شريك رئيسي في نجاح هذه المبادرة بأذن الله ..

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