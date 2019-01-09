ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

المناطق - تبوك

وقعت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك ست اتفاقيات لاعتماد فرق “تبوك الرقمي واحسان تبوك وارتقاء تبوك بمحافظة حقل والهدى التطوعي ولأجلكم الصحي وفريق عطاء تبوك” للعمل تحت مظلة الجمعية بهدف توحيد الجهود وتنسيقها وتنظيم آلية عملها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة أن الهدف من ذلك هو تنظيم الأعمال التطوعية وتوفير مظلة رسمية لتلك الفرق لتمارس أعمالها التطوعية والإنسانية وفق الأنظمة المقررة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والعمل بشكل مؤسسي لخدمة المجتمع.

وبين أنه سيتم منح الأعضاء الرسميين لكل فريق بطاقات عضوية من الجمعية بالإضافة إلى اعتماد المزيد من الفرق بعد استيفائها لشروط وأنظمة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على ما تجده الجمعية من دعم ورعاية واهتمام من سموه، الذي يؤكد دائماً على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية وزيادة أعداد المتطوعين في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة كونه رافداً من روافد التنمية المستدامة.