احدث الأخبار

ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
المنطقة الشرقية
 قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس
منطقة عسير
 زيادة إجمالي الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى لبنان يشارك في احتفال “يوم فلسطين” في بيروت
أبرز المواد
 مجلس الشورى يوافق على ضوابط الزواج المبكر والتي قصرت عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة على المحكمة المختصة
أبرز المواد
 الدكتور عبدالله الربيعة : استقرار حالة التوأم التنزاني ملينز وأنيشتا بعد أسبوعين من عملية فصلهما
أبرز المواد
 معالي مدير الأمن العام يرعى ملتقى قيادات المرور بالمملكة
أبرز المواد
 13 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم النقل وحضانة الأطفال
أبرز المواد
 التطوير والجودة بجامعة الملك خالد تقدم أكثر من 80 برنامجًا وفعالية خلال الفصل الأول
منطقة عسير
 صحة نجران تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء وبرامج السلامة على مستوى المملكة
منطقة نجران
ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي

بلدية الخبر تلزم المتقدمين برخص البناء بإضافة التشجير في المخطط الهندسي

المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية

المنطقة الشرقية
قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس

قبول 1229 متدربا بتقنية ابها بالدبلوم والبكالوريوس

منطقة عسير

ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=678334
المناطق - تبوك

وقعت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك ست اتفاقيات لاعتماد فرق “تبوك الرقمي واحسان تبوك وارتقاء تبوك بمحافظة حقل والهدى التطوعي ولأجلكم الصحي وفريق عطاء تبوك” للعمل تحت مظلة الجمعية بهدف توحيد الجهود وتنسيقها وتنظيم آلية عملها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة أن الهدف من ذلك هو تنظيم الأعمال التطوعية وتوفير مظلة رسمية لتلك الفرق لتمارس أعمالها التطوعية والإنسانية وفق الأنظمة المقررة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والعمل بشكل مؤسسي لخدمة المجتمع.
وبين أنه سيتم منح الأعضاء الرسميين لكل فريق بطاقات عضوية من الجمعية بالإضافة إلى اعتماد المزيد من الفرق بعد استيفائها لشروط وأنظمة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على ما تجده الجمعية من دعم ورعاية واهتمام من سموه، الذي يؤكد دائماً على أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في مجال الأعمال التطوعية وزيادة أعداد المتطوعين في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة كونه رافداً من روافد التنمية المستدامة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
أمير تبوك يبارك انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة

أمير تبوك يبارك انطلاقة أعمال مجلس شباب المنطقة
انطلاق الدراسة بمدارس الفتح الليلية بسجن تبوك

انطلاق الدراسة بمدارس الفتح الليلية بسجن تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*