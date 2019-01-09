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تعليم الجوف يشارك في جنادرية 33 بفعاليات من إبداعات الطلاب والطالبات

تعليم الجوف يشارك في جنادرية 33 بفعاليات من إبداعات الطلاب والطالبات

منطقة الجوف
ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

ست فرق تطوعية تنطوي تحت مظلة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك

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تعليم الجوف يشارك في جنادرية 33 بفعاليات من إبداعات الطلاب والطالبات

تعليم الجوف يشارك في جنادرية 33 بفعاليات من إبداعات الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=678337
المناطق - الجوف

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في مهرجان الجنادرية 33 بالعديد من الفعاليات التي تميزت بإبداعات الطلاب والطالبات، حيثُ يعد المهرجان واجهة حضارية وفرصة لإظهار التاريخ التعليمي والإرث الثقافي ومزجه بالتطور العلمي والمشاركات المحلية والدولية.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: “حرصنا في أن نقدم فعاليات معززة بأداء الطلاب والطالبات والمشاركة في جناح المنطقة والوزارة، من خلال تقديم مواد علمية وتاريخية ومهنية لتعريف الزائرين من المجتمع بالجهود المبذولة التي تسعى لتحقيق نهضة تعليمية لرؤية طموحة”.

وشاهد فعاليات جناح “تعليم الجوف” في بيت منطقة الجوف بالجنادرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، كما أطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على المشاركات الإفتراضية في جناح الوزارة واستمع لعرض قدمته مجموعة من الطالبات، وهن: ريم المنديل من مدرسة الرحمانية، شادن الدرعان ومزون الحشاش من مدرسة وارفة العلم.
وذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة المسباح الفعاليات التي تم تنظيمها في جناح وزارة التعليم عديدة ومنوعة منها: عرض للأفلام العلمية من خلال نظارات افتراضية وطرح أسئلة مقتبسة من المادة المعروضة في جناح الوزارة والذي شاركت بمشاهدته وكيل التعليم الموازي الدكتورة هيا العواد، وكذلك تجول للروبوت العلمي بين الزوار مدعماً بأبرز معالم المنطقة ليتم التعرف عليها، كما قدمت مجموعة من الطالبات عدد من المشاركات والعروض المرئية الوطنية والأمسيات الشعرية على مسرح وزارة التعليم في المهرجان والتي أشرفت عليها مشرفات النشاط الأستاذة نورة الضميري، الأستاذة عفاف المنديل، الأستاذة لطيفة العلي، الأستاذة جلنار النومان.
وتوالت مشاركة كشافة الجوف للعام الثاني في تنظيم الأعمال الريادية بمعسكر وزارة التعليم، ونفذ القادة الكشفيين الأستاذ أحمد الصالح والأستاذ نادر السلامة خمسة أعمال ريادية وترميم للأعمال الريادية التي تم تنفيذها العام الماضي.
وأشاد المدير العام للنشاط الطلابي في وزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود بمشاركة الطالبين سرحان سيف القحطاني وحمدان ممدوح النصيري من مدرسة جابر بن حيان الثانوية بسكاكا أثناء عرضهم في قسم “مهارة وريادة” لبيع وشراء أدوات الصقور برفقة خبير “ريادي” الأستاذ تركي الفهيقي.
وأوضحت مديرة إدارة تعليم الكبيرات “بنات” الأستاذة حنان الذويب أنه للسنة الثانية على التوالي تتم المشاركة بجناح “تعليم الجوف” بركن من أعمال الدارسات في مراكز محو الأمية وذلك بعد ما استحوذت العام الماضي على إعجاب الزوار، لأنها مشغولات يدوية فنية تراثية تحاكي الحاضر بدمجها فنياً وتقنياً مع التطورات الحديثة لنقل فنياتها وعلمها للأجيال المعاصرة من خلال الجذب لممارستها كهواية وريادة أعمال.

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