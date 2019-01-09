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الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو

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الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو

الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو
http://almnatiq.net/?p=678355
المناطق - وكالات

نشر الجيش البريطاني عددا من أفراده في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، إثر الاضطرابات التي سببتها مساء الثلاثاء طائرة مسيرة، أدت إلى تعليق بعض الرحلات المغادرة، كما أعلنت الحكومة الأربعاء.

وقال وزير الدفاع غافين وليامسون على تويتر: “الليلة الماضية، وبطلب من شرطة لندن، نشرت قواتنا المسلحة لمساعدتها ودعمها”.

وعلق مطار هيثرو، أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا، مساء الثلاثاء، الرحلات المغادرة لنحو ساعة إثر “إشارة عن طائرة مسيرة”.

وأعلنت سكوتلانديارد أن “ضباطا من الشرطة بين الأشخاص الذين رأوا الطائرة المسيرة، وتم فتح تحقيق جنائي”. وأضافت: “نقوم بأعمال بحث معمقة في محيط هيثرو بهدف تحديد هوية أي شخص قد يكون مسؤولا” عن ذلك.

وقال قائد شرطة لندن ستيوارت كوندي إن “مساعدة عسكرية وضعت في التصرف من أجل دعمنا. لكننا لن نقدم أي تفاصيل حول التكتيك المحتمل اعتماده، لأن ذلك لا يمكن إلا أن يسيء إلى فاعليته”.

وأضاف أنه سيتم استخدام وسائل تهدف إلى “رصد سريع ووقف أي تحرك غير قانوني لطائرة مسيرة”.

وندد وزير النقل كريس غرايلينغ، الثلاثاء، أمام مجلس العموم بعمل “متعمد”، وحذر من أن المسؤولين عن ذلك “يعرضون أنفسهم لعقوبة اعتقال قصوى عن هذا العمل الإجرامي غير المسؤول على الإطلاق”.

وكان مطار هيثرو أعلن الثلاثاء على تويتر أنه “كإجراء احترازي، أوقفنا جميع الرحلات المغادرة بينما نجري التحقيقات. ونعتذر للمسافرين عن أي إزعاج”.

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