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يكتبون

السديري يباشر عمله محافظا للمزاحمية

السديري يباشر عمله محافظا للمزاحمية
http://almnatiq.net/?p=678368
المناطق - المزاحمية

باشر محافظ المزاحمية سلطان بن سعد السديري مهام عمله محافظآ للمزاحمية بعد صدرور قرار سمو أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بتكليفه، والتقى المحافظ مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز وموظفي المحافظة والأعيان وعدد من الأهالي بمقر مكتبه بالمحافظة.
وقدم الجميع له التهنئة بمناسبة تكليفه بالعمل محافظا للمزاحمية متمنين له التوفيق في حياته العملية القادمة.
وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر وسمو نائبه محمد بن عبدالرحمن على الثقة الكريمة، متمنيا من الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة أهالي محافظة المزاحمية ومراكزها.

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