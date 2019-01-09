فيسبوك وسامسونغ.. مشكلة “مشتركة” تثير عواصف انتقادات

فيسبوك وسامسونغ.. مشكلة “مشتركة” تثير عواصف انتقادات

أبرز المواد
معرض القصيم للكتاب

معرض القصيم للكتاب

منطقة القصيم
السديري يباشر عمله محافظا للمزاحمية

السديري يباشر عمله محافظا للمزاحمية

منطقة الرياض
السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران

السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران

أبرز المواد

فيسبوك وسامسونغ.. مشكلة “مشتركة” تثير عواصف انتقادات

فيسبوك وسامسونغ.. مشكلة “مشتركة” تثير عواصف انتقادات
http://almnatiq.net/?p=678374
المناطق - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن بعض مستخدمي هواتف “سامسونغ” الذكية لا يمكنهم حذف تطبيق “فيسبوك”، الذي يكون مثبتا على الجهاز عند شرائه.
وغالبا ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية بعض التطبيقات مثبتة مسبقا على أجهزتهم بعد شرائها، مثل فيسبوك والبريد الإلكتروني ومسنجر وواتساب..

وذكر موقع “ماشابل” أن عددا من المستخدمين واجهوا صعوبة حين حاولوا حذف تطبيق “فيسبوك” من أجهزتهم، سواء لعدم استمتاعهم بالتطبيق، أو لحماية خصوصيتهم.

وقال المستخدمون إنهم لم يجدوا خيار “الحذف” أو “DELETE”، حين أرادوا حذف فيسبوك، مشيرين إلى وجود خاصية التعطيل “DEACTIVATE” فقط.

وعبروا عن خوفهم من بقاء التطبيق الشهير على هواتفهم، قائلين إن ذلك يشكل خطرا على أمن معلوماتهم وخصوصيتهم.

ولم ترد “سامسونغ”، إلى حدود الساعة، عن هذه التقارير.

من جهتها، قالت “فيسبوك” إنه في حال اختيار خاصية “تعطيل” التطبيق، فإن ذلك يعني أن الشركة لن تجمع أي معطيات أو بيانات من المستخدم، وبالتالي فإن بقاء التطبيق على الجهاز لا يشكل خطرا على خصوصيتهم.

ورافقت فيسبوك، خلال العام الماضي، فضائح كثيرة تتعلق بحماية المعلومات الشخصية لمستخدميها، مما جعلها تفقد قدرا من مصداقيتها.

روابط ذات صلة

السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران

السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي تجسس لصالح إيران
خطة مشتركة بين وزارتي الاتصالات والعمل و هدف ومجلس الغرف لتوطين الوظائف القيادية والفنية بقطاع الاتصالات

خطة مشتركة بين وزارتي الاتصالات والعمل و هدف ومجلس الغرف لتوطين الوظائف القيادية والفنية بقطاع الاتصالات
الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو

الجيش البريطاني ينتشر في مطار هيثرو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*