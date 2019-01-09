بلدية محافظة الدلم تزيل التعديات وتستعيد ٣ مليون م٢ من الأراضي الحكومية

بلدية محافظة الدلم تزيل التعديات وتستعيد ٣ مليون م٢ من الأراضي الحكومية

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بلدية محافظة الدلم تزيل التعديات وتستعيد ٣ مليون م٢ من الأراضي الحكومية

بلدية محافظة الدلم تزيل التعديات وتستعيد ٣ مليون م٢ من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=678377
المناطق -أشرف العصيمي

قامت بلدية محافظة الدلم بإزالة تعديات على أرض حكومية بمركز ماوان التابع لمحافظة الدلم وتقدر مساحتها بـ 3 مليون متر مربع بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمركز ماوان التابع لمحافظة الدلم وبمشاركة الجهات الأمنية، حيث شاركت البلدية بمجموعة من المعدات الثقيلة والعمالة وتمت إزالة جميع الإحداثات من المباني والعقوم الترابية ومجمعات المياه والأشجار وغيرها .
وذكر رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي بأن العمل جارٍ على إزالة الإحداثات والتعديات على الأراضي الحكومية في عدد من المواقع، وأوضح بأن البلدية بجميع إمكاناتها الآلية والبشرية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تعديات على الممتلكات العامة، مؤكداً ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من يستهين بأنظمة الدولة ومحاولة الاستيلاء على الأراضي الحكومية دون إثبات شرعي للتملك.

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