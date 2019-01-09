البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2019

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2019

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البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2019

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2019
http://almnatiq.net/?p=678380
المناطق - وكالات

توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 3 في المئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، كريستالينا جورجيفا، في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الذي يصدره البنك مرتين كل عام: “في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد”.

وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير يؤثر على الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور.
وتبادلت الدولتان فرض رسوم على سلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت الثلاثاء مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المحادثات في بكين.

ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5 في المئة هذا العام من 2.9 في المئة في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة هذا العام، مقارنة مع 6.5 في المئة في 2018.

وتوقع البنك الدولي في التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2 في المئة في 2019، مقابل اثنين في المئة للاقتصادات المتقدمة.

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