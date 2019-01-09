البشير : من يعتقد أن السودان سيلحق بالدول المنهارة سينتظر طويلًا

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أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي ارتضاه كل أهل السودان كونه المخرج الوحيد لمعالجة التحديات التي تجابه الوطن.

وقال خلال حديثه اليوم بالساحة الخضراء في الخرطوم، إن بلاده ظلت تواجه المؤامرات التي تستهدف عزة وكرامة أهل السودان بكل صبر وثبات، مشيرًا إلى سعي الدوائر الاستعمارية للنيل من وحدة السودان واستقراره.

وأشار البشير إلى أن هناك بعض الدول حاولت ابتزازنا بالقمح والدولارات مقابل سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ، مضيفًا أن “كل من يعتقد بأن السودان سيلحق بالدول التي انهارت سينتظر طويلًا وسيخيب رجاؤه”.

وشكر الرئيس السوداني ، القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية لدعمها وحفاظها على استقرار البلاد، مبينًا أن الأجهزة استطاعت أن تتعامل مع الاحتجاجات الأخيرة بحنكة ودراية وبصورة حضارية.

وأبان البشير أن من يريد السُلطة عليه الاحتكام للشعب السوداني والاستعداد لانتخابات 2020م ، داعيًا الشباب للاستعداد خلال المرحلة المقبلة لتسلم مواقع المسؤولية.

كما دعا حاملي السلاح للاحتكام لصوت العقل والانخراط في مسيرة البناء والحوار الوطني والاخذ في الحسبان أن السودان وطن يسع الجميع.