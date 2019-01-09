المبعوث الأممي لليبيا: خطتنا هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019

المبعوث الأممي لليبيا: خطتنا هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019

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المبعوث الأممي لليبيا: خطتنا هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019

المبعوث الأممي لليبيا: خطتنا هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019
http://almnatiq.net/?p=678386
المناطق - واس

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، أن هناك توافقاً بين الأطراف الليبية على أن الانتخابات الرئاسية غير ممكنة قبل أن تتحدد بوضوح صلاحيات الرئيس في نص دستوري.
وأفاد سلامة في تصريحات صحفية اليوم ، بان خطة البعثة الأممية هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، يسبقها الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن مهمة البعثة تنقسم إلى مستويين، هما المساعدة في تحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيًا إلى المواطن الليبي، والتواصل مع مختلف الأطراف السياسية والمسلحة لإنجاح الملتقى الوطني الجامع.

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