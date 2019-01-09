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السفير آل جابر يلتقى ممثلة شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”

السفير آل جابر يلتقى ممثلة شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”
http://almnatiq.net/?p=678390
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم, مسؤول تحرير الشرق الأوسط بشبكة الأنباء الإنسانية “إيرين” آني سيلمورد، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض.
وجرى خلال اللقاء تقديم شرح مفصل حول الجهود الإنسانية للمملكة ودول التحالف في اليمن والمبادرات التي تضمنتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ويشرف على تنفيذها مركز إسناد .
واستمعت سيلمورد, لإيجاز شامل حول المشروعات التنموية والإعمارية التي تم إنجازها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بهدف إطلاع الإعلام الدولي على الجهود المبذولة في اليمن سواء على الصعيد الإنساني وتسهيل العمل الإغاثي الدولي أو إعادة الإعمار في اليمن.

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