بومبيو يصل إلى أربيل ويجتمع مع مسؤولين أكراد

بومبيو يصل إلى أربيل ويجتمع مع مسؤولين أكراد

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بومبيو يصل إلى أربيل ويجتمع مع مسؤولين أكراد

بومبيو يصل إلى أربيل ويجتمع مع مسؤولين أكراد
http://almnatiq.net/?p=678397
المناطق - وكالات

ضمن جولته في الشرق الأوسط التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في أربيل كلاً من رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني ، حيث تباحثا المصالح المشتركة بين الطرفين. وفي أربيل أيضا اجتمع بومبيو بالرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، وذلك بمنتجع صلاح الدين شمال أربيل، كما زار وزير الخارجية الأميركي مرشح رئاسة إقليم كردستان، مسرور بارزاني في مكتبه بنفس المنتجع.

وبحسب مصادر فإن، بومبيو، ناقش مع المسؤولين في إقليم كردستان ملفات أبرزها، إكمال تشكيل الحكومة العراقية، ودعم رئيس الحكومة الحالية لإقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في ترشحيه لمنصب رئيس إقليم كردستان، وكذا الانسحاب الأميركي من سوريا وضمان حماية الكرد السوريين من أي اعتداء ومن أي جهة. فضلا عن دعم ترشيح، مسرور بارزاني، لمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان.

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