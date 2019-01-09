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تدشين العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين في تعليم تبوك

تدشين العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين في تعليم تبوك

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تدشين العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين في تعليم تبوك

تدشين العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين في تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=678409
المناطق- تبوك

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين في بهو مبنى الإدارة التي تنفذها الإدارة العامة للشؤون الصحية بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.
وأكد مدير التعليم حرص وزارة التعليم على مكافحة ظاهرة التدخين مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في إيجاد مثل هذه العيادة يعد خطوة رائدة لإيضاح وإيصال رسالة مكافحة التدخين إلى منسوبي الوزارة سواء من الذكور أو الإناث في مقر عملهم منوّهاً بأن هذه العيادة ستتنقل بين مدارس المنطقة كاملة ليستفيد منها أكبر قدر من منسوبي تعليم منطقة تبوك .
من جانبه قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة شكره لكافة منسوبي تعليم تبوك لاستضافة العيادة المتنقلة وتسهيل مهمتها بتوفير كل الإمكانيات المتاحة موضحاً أن عيادة مكافحة التبغ تهدف إلى نشر الوعي والتخفيض من نسبة التدخين ومساعدة المدخن على الإقلاع عن التدخين، مفيداً أن العيادة المتنقلة ستستمر لمدة 30 يوما وستقدم عددا من الخدمات، تشمل الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج ومتابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين متمنياً أن يستفيد أكبر عدد من منسوبي تعليم تبوك من الخدمات المقدمة من العيادة الصحية المتنقلة .
وقدم مدير التعليم دروع العطاء لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ومساعده ولمنسق اللجنة مثمناً جهودهم ودعمهم للمناشط والبرامج الصحية بتعليم تبوك.
حضر التدشين المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزين، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور محمد البلوي، ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ طلال العطوي.

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