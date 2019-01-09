احدث الأخبار

علماء يكشفون “وهم الموناليزا التاريخي”
أبرز المواد
 قبل زيارته لحدود المكسيك.. حل تقني يغني عن جدار ترامب
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع
أبرز المواد
 البريك: بداية “جيدة” لـ “الأخضر” في بطولة كأس آسيا 2019
أبرز المواد
 دراسة: النساء والمكتئبون الأكثر تضررا من مواقع التواصل
أبرز المواد
 تدشين العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين في تعليم تبوك
منطقة تبوك
 ضربة لأردوغان..تركيا أكبر الخاسرين بمؤشر الديمقراطية العالمي
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى مصر ينفي إدلائه بتصريح صحفي حول الأوضاع في السودان
أبرز المواد
 غريفيث في مجلس الأمن: هناك تقدم في تنفيذ اتفاق السويد رغم صعوبة الأمر
أبرز المواد
 بومبيو يصل إلى أربيل ويجتمع مع مسؤولين أكراد
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقى ممثلة شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”
أبرز المواد
 المبعوث الأممي لليبيا: خطتنا هي إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2019
أبرز المواد
علماء يكشفون “وهم الموناليزا التاريخي”

علماء يكشفون “وهم الموناليزا التاريخي”

أبرز المواد
قبل زيارته لحدود المكسيك.. حل تقني يغني عن جدار ترامب

قبل زيارته لحدود المكسيك.. حل تقني يغني عن جدار ترامب

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع

الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع

أبرز المواد
البريك: بداية “جيدة” لـ “الأخضر” في بطولة كأس آسيا 2019

البريك: بداية “جيدة” لـ “الأخضر” في بطولة كأس آسيا 2019

أبرز المواد

البريك: بداية “جيدة” لـ “الأخضر” في بطولة كأس آسيا 2019

البريك: بداية “جيدة” لـ “الأخضر” في بطولة كأس آسيا 2019
http://almnatiq.net/?p=678416

وصف لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد البريك ، فوز الأخضر على كوريا الشمالية 4 – 0 ، أمس في مستهل مشواره بكأس آسيا 2019 وتحقيقه 3 نقاط ، بالبداية الجيدة ، ويعطيهم دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الانتصارات في البطولة القارية .
ووجه البريك الشكر للجماهير التي ساندت الأخضر في مباراته الإفتتاحية بكأس آسيا، معربًا عن أمله في زيادة هذا الحضور في المباريات المقبلة كون الجماهير هي الداعم الأول للمنتخب في مهمته الآسيوية.
وأكد البريك أن سر نجاح المنتخب في مباراته الأولى يتمثل في أن الجميع على قلب رجل واحد سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين وكذلك الجهازين الفني والإداري، وأن كل فرد يضع مصلحة المنتخب أولًا.
واختتم محمد البريك حديثه بالتأكيد على أهمية المواجهة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل ، لافتًا النظر إلى أن الاستعداد لها بدأ فور نهاية مباراة كوريا الشمالية.

روابط ذات صلة

علماء يكشفون “وهم الموناليزا التاريخي”

علماء يكشفون “وهم الموناليزا التاريخي”
قبل زيارته لحدود المكسيك.. حل تقني يغني عن جدار ترامب

قبل زيارته لحدود المكسيك.. حل تقني يغني عن جدار ترامب
الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع

الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*