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الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع

الجيش اليمني يحرر مرتفعات جبلية في الضالع
http://almnatiq.net/?p=678420
المناطق - وكالات

حرر الجيش اليمني، اليوم، مواقع ومرتفعات جبلية جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بمحيط مدينة دمت بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : إن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من تحرير السلسلة الجبلية الممتدة من جبل مضرح وصولاً إلى الجبال المطلة على قرية الاثلة والمعرش وكولة الصيادي، وعدد من المواقع الأخرى غرب مدينة دمت.
وأضاف المصدر إن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ١٢ عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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