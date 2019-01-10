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ريال مدريد يعلن غياب العملاق كورتوا عن مباريات مهمة

ريال مدريد يعلن غياب العملاق كورتوا عن مباريات مهمة
http://almnatiq.net/?p=678429
المناطق - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في بيان، الأربعاء، تعرض حارسه الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا، لإصابة عضلية في وركه، قد تبعده عن مباريات مهمة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار النادي الملكي الى أن إصابة كورتوا هي من الدرجة الأولى، وهو خارج التشكيلة التي ستواجه ليغانيس في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كأس إسبانيا، وفق “فرانس برس”.

وقال النادي الملكي: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم التشخيص بأنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى في عضلة يسرى في الورك”.

وبالإضافة إلى مباراة ذهاب دور ثمن النهائي ضد ليغانيس، الأربعاء، من المرجح أن يغيب كورتوا عن مباراة في الدوري أمام ريال بيتيس، الأحد.

ويلعب ريال مدريد مباراة الإياب ضد ليغانيس الأربعاء المقبل، قبل أن يستضيف إشبيلية صاحب المركز الثالث في الدوري بعدها بثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن ينوب الكوستاريكي كيلور نافاس عن كورتوا في حراسة المرمى خلال فترة غياب الأخير.

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