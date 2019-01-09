افتتاح مهرجان ساحل عسير للتراث البحري في نسختة الثانية غدا

المناطق - عسير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يفتتح رئيس مركز القحمه عيسى بن علي العرافي وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمركز مساء غد مهرجان ساحل عسير للتراث البحري في نسخته الثانية والذي سيقام على شاطئ القحمه .

وأكد رئيس المركز أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان يؤكد دعم سموه للسياحة المستدامة على مدار العام ، وتطوير المنتجات والبرامج السياحية ومنها مهرجان ساحل عسير للتراث البحري .

وأشار إلى أن المهرجان أصبح دليلا للسائحين على مستوى المنطقة كافة ومحافظات تهامة خاصة .

وبين أن المهرجان يشتمل على ركن الأسر المنتجه ، الطيران الشراعي ، رحلات الصيد ، والمعرض البحري ، سباق الجري ،عرض الخيول ، العاب الأطفال ، الأسرة والطفل ، رحلات الجزر ، الفرق الشعبيه ، ومعارض الجهات الحكومية .