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المدينة.. إنقاذ حياة طفل سقط على صخور متنزهات العلا

المدينة.. إنقاذ حياة طفل سقط على صخور متنزهات العلا
http://almnatiq.net/?p=678437
المناطق_المدينة

تمكنت طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا شمال المدينة المنورة، من إنقاذ طفل يعاني من إصابة بالبطن؛ نتيجة سقوطه على إحدى الصخور أثناء التنزه مع عائلته بأحد المتنزهات البرية بالعلا.

وأدخل الأطباء الطفل بحالة طوارئ إسعافية إلى غرفة العملية، وإجراء عملية جراحية اكتُشف من خلالها نزيف داخلي شديد إثر إصابة بالغة بالطحال؛ حيث تم استئصاله وإيقاف النزيف في عملية استغرقت من الزمن ساعتين تكللت بنجاح وتم إنقاذ حياة الطفل.

وقال أبو بكر الأمين، استشاري الجراحة إن حالة الطفل مستقرة، وأُدخل لقسم العناية المركزة للاطمئنان على صحته وتلقي العناية الفائقة.

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