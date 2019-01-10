تراجع الدخل الشخصي يعرضك لخطر الإصابة بمرض القلب

المناطق - وكالات

وجدت دراسة جديدة أن التقلبات الشديدة غير المتوقعة في الدخل يمكن أن تضاعف خطر الوفاة المبكرة، خصوصا جراء الأمراض القلبية الوعائية.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها جمعية القلب الأميركية أن «التراجع المفاجئ وغير المتوقع في الدخل الشخصي خلال فترة الشباب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض قلبي أو الوفاة جراء أي سبب».

كما وجدت الدراسة أن النساء والأميركان الأفارقة أكثر احتمالا للتضرر من هذا من الرجال البيض في الولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنهم الأكثر احتمالا للتعرض لتقلبات الدخل.

واطلعت الدراسة على بيانات المشاركين في دراسة سابقة بشأن الأمراض القلبية الوعائية بين البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما.

ويقول مؤلف الدراسة الحديثة الرئيسي، تالي الفاسي من كلية ميلر للطب بجامعة ميامي فلوريدا، إن «نتائجنا تلقي الضوء على أن التغيرات السلبية الكبيرة في الدخل قد تكون مضرة لصحة القلب وقد تساهم في الوفاة المبكرة»، مؤكدا أن تقلبات الدخل تمثل تهديدا صحيا عاما متزايدا.