«الجوعى يحرسون الملايين».. حراس الأمن بالشركات معاناة مستمرة (فيديو)

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حراس الأمن بالشركات، يقفون ساعات طويلة، أمام بوابات المتاجر والمصارف، يحرسون الثروات والمنشآت، وترى في وجوههم البؤس رغم قربهم من الثروات والثراء.

وناقش برنامج “تم” الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، معاناتهم ولخص هذه القضية المنسية في ثلاث كلمات فقط، بقوله: “الجوعى يحرسون الملايين”.

وتناول البرنامج معاناة رجال الحراسات الأمنية مع قلة الرواتب التي تقدم لهم وتأخيرها في غالبية الأشهر، فضلاً عن عدم شعورهم بالأمان الوظيفي حيث يعملون بلا عقود ولا تأمين طبي وكل يوم يستعدون لصدمة العمر بتسريحهم دون سابق إنذار أو لخطأ ارتكبوه.

واستضاف البرنامج عدداً من حراس الأمن، رووا معاناتهم الحقيقية مع الشركات التي يعملون بها حيث لا تتجاوز مرتباتهم ثلاثة آلاف ريال، وبعضهم لا يستطيع الحصول على راحة، ويظل يعمل طوال الأسبوع، وتداخل أحد حراس الأمن هاتفياً في البرنامج، وذكر أنه عمل في 9 شركات جميعها تعمل بنفس الآلية، وتمارس الأساليب نفسها من تأخير في الرواتب وتقليصها عن المتفق عليه ولا يوجد لا رقيب ولا حسيب لهم.

وتحدث في البرنامج المواطن عبدالله التاهسي، الذي سبق أن عمل حارساً بأمن بإحدى الشركات بجامعة الملك سعود بالرياض، ورفع سقف طموحه آنذاك.

وقام “التاهسي” بإكمال دراسته بالجامعة لحين تخرجه وإكماله مرحلة الماجستير والدكتوراه، وأصبح يعمل دكتوراً معيداً بنفس الجامعة.

وختم الإعلامي “العقيلي” برنامجه بمطالبة الجهات المعنية بالنظر في وضع رجال الحراسات الأمنية، وإعطائهم حقوقهم كاملة ومتابعة عقود الشركات مع موظفيها، وتحقيق الأمان الوظيفي لهذه الفئة في المجتمع.