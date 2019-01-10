أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون

أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون

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أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون

أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون
http://almnatiq.net/?p=678455
المناطق - وكالات

قالت دورية “نيكي ريفيو” الآسيوية، الأربعاء، إن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها الفصلية الأسبوع الماضي، خفضت الإنتاج المخطط لثلاثة طرز من هاتف آيفون نحو 10 بالمئة، للأشهر الثلاثة بين يناير ومارس.

وكان خفض التوقعات النادر كشف عن ضعف الطلب على آيفون في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يتأثر الاقتصاد المتباطئ بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويقول الكثير من المحللين والمستهلكين إن أسعار هواتف آيفون الجديدة مغالا فيها.

وقالت نيكي نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أبل طلبت من مورديها أواخر الشهر الماضي إنتاج وحدات أقل من المخطط لهواتفها من طراز تن إس وتن.إس ماكس وتن.آر.

وأضافت نيكي أن الطلب أُرسل قبل إعلان أبل عن خفض توقعاتها. وأوقدت التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن المبيعات، والتي عزتها أبل إلى ضعف الطلب في الصين، شرارة عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

وتقدر شركة كاناليس لأبحاث السوق أن الشحنات إلى الصين انخفضت 12 بالمئة العام الماضي، وتتوقع تراجع شحنات الهواتف الذكية في 2019 بنسبة 3 بالمئة أخرى، إلى ما يقل عن 400 مليون هاتف للمرة الأولى منذ 2014.

وقالت نيكي نقلا عن مصدر مطلع إنه من المرجح خفض إجمالي حجم الإنتاج المزمع لهواتف آيفون القديمة والحديثة إلى نطاق بين 40 و43 مليون وحدة للفترة بين يناير ومارس، من تقديرات سابقة بين 47 و48 مليون وحدة.

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