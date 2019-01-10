إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان

إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان

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إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان

إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان
http://almnatiq.net/?p=678458
المناطق - وكالات

عزّزت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، الإغاثة الطارئة المقدمة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، بعد العاصفة القوية التي ضربت لبنان يوم الأحد الماضي.
وتقدر المفوضية أن عدد المتضررين بالفيضانات قد يصل إلى 50 ألف لاجئ يعيشون في 850 تجمعاً غير رسمي، مشيرةً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا بسبب تلك الأوضاع .

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