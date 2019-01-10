صديقة رونالدو السابقة تفضحه بالتسجيلات: “مريض نفسي”

المناطق - وكالات

وصفت الصديقة السابقة لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، نجم البرتغال بأنه “مريض نفسي” وتعهدت بمساعدة المرأة التي اتهمته باغتصابها.

وقالت عارضة الأزياء جاسمين لينارد، البالغة من العمر 33 عاما والمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع “بيغ براذر”، على صفحتها في تويتر إنه ستنفض الغبار عن “عشيقها السابق كريستيانو رونالدو، وهددت بالكشف عن “طبيعته الحقيقية”.

وكانت عارضة الأزياء تواعد نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، قبل 10 سنوات، وكشفت مؤخرا أنها ظلت على تواصل معه في آخر عام ونصف.

وقالت في تغريدتها “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقته (رونالدو) لو كان لديهم نصفها لأصيبوا بالرعب”، بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وفي تغريدة أخرى قالت جاسمين “بعد تفكير طويل، فإنني سأتواصل مع كاثرين مايورغا وفريقها القانوني لتقديم المساعدة في مزاعم الاغتصاب ضد رونالدو”.

وأضافت “لن أسكت بعد اليوم وأشاهده وهو يكذب.. سأعمل ما بوسعي لمساعدتها.. لدي تسجيلات ورسائل ستكون ذات فائدة لكاثرين وفريقها القانوني للكشف عن حقيقته”.

وكانت العارضة الأميركية كاثرين مايورغا (34 عاما) اتهمت نجم فريق يوفنتوس الحالي باغتصابها قبل نحو 9 أعوام في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس. غير أن رونالدو كان قد كذب ونفى مزاعم الاغتصاب.

على أنه وفقا لوثائق محاكمة تبين أن فريقه القانوني دفع لها ما يعادل 300 ألف دولار من أجل عدم مقاضاته.