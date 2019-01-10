احدث الأخبار

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي
منطقة جازان
 فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”
محليات
 ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
أبرز المواد
 برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء
أبرز المواد
 الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن تعيين “كوشك” رئيسًا تنفيذيًّا
أبرز المواد
 كأس آسيا 2019.. منتخب اليابان يكسب تركمانستان بثلاثية
أبرز المواد
 خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”
أبرز المواد
 صديقة رونالدو السابقة تفضحه بالتسجيلات: “مريض نفسي”
أبرز المواد
 إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان
أبرز المواد
 أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون
أبرز المواد
 شاهد موقف غريب ونادر.. عنكبوت “الشبث” يفترس عصفورا في لحظات
أبرز المواد
 تراجع الدخل الشخصي يعرضك لخطر الإصابة بمرض القلب
أبرز المواد
محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

منطقة جازان
فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

محليات
ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

أبرز المواد
برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

أبرز المواد

خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”

خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”
http://almnatiq.net/?p=678464
المناطق - وكالات

أطلق تطبيق واتساب الشهير، للتراسل الفوري، تحديثا جديدا لمستخدمي نظام “iOS”، وذلك بالتزامن مع العام الجديد 2019.

وقال موقع “بيزنس توداي”، إن التحديث “2.19.10” الخاص بالتطبيق، تضمن عدة خصائص جديدة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أنها ستتوفر قريبا على نظام “أندرويد”.

ومن بين الميزات التي جاءت في التحديث الجديد لتطبيق واتساب، خاصية “الرد الخاص”، التي يمكن استخدامها في حال رغب المستخدم بالرد بشكل خاص على شخص معين يتواجد داخل مجموعة ما، دون أن يقرأ الآخرون مضمون رسالته.

ويكفي أن ينقر المستخدم على اسم الشخص داخل المجموعة، ليظهر له خيار “Reply Privately”.

أما الخاصية الثانية، فتتيح إضافة ملصقات على الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا سابقا.

يضم التحديث كذلك ميزة “3D Touch”، التي تهدف إلى مشاهدة تحديث الحالة الخاص بأصدقائك دون أن يراك أحد، من خلال “اللمس الثلاثي”.

ويعتبر واتساب من أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم، إذ أشارت تقارير في أكتوبر 2018 إلى أن هناك نحو 1.5 مليار مستخدم شهري نشط لتطبيق التواصل الفوري.

روابط ذات صلة

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء
الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن تعيين “كوشك” رئيسًا تنفيذيًّا

الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن تعيين “كوشك” رئيسًا تنفيذيًّا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*