خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”

المناطق - وكالات

أطلق تطبيق واتساب الشهير، للتراسل الفوري، تحديثا جديدا لمستخدمي نظام “iOS”، وذلك بالتزامن مع العام الجديد 2019.

وقال موقع “بيزنس توداي”، إن التحديث “2.19.10” الخاص بالتطبيق، تضمن عدة خصائص جديدة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أنها ستتوفر قريبا على نظام “أندرويد”.

ومن بين الميزات التي جاءت في التحديث الجديد لتطبيق واتساب، خاصية “الرد الخاص”، التي يمكن استخدامها في حال رغب المستخدم بالرد بشكل خاص على شخص معين يتواجد داخل مجموعة ما، دون أن يقرأ الآخرون مضمون رسالته.

ويكفي أن ينقر المستخدم على اسم الشخص داخل المجموعة، ليظهر له خيار “Reply Privately”.

أما الخاصية الثانية، فتتيح إضافة ملصقات على الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا سابقا.

يضم التحديث كذلك ميزة “3D Touch”، التي تهدف إلى مشاهدة تحديث الحالة الخاص بأصدقائك دون أن يراك أحد، من خلال “اللمس الثلاثي”.

ويعتبر واتساب من أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم، إذ أشارت تقارير في أكتوبر 2018 إلى أن هناك نحو 1.5 مليار مستخدم شهري نشط لتطبيق التواصل الفوري.