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كأس آسيا 2019.. منتخب اليابان يكسب تركمانستان بثلاثية

كأس آسيا 2019.. منتخب اليابان يكسب تركمانستان بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=678467
المناطق - الرياض

كسب منتخب اليابان نظيره تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم آسيا 2019 ، المقامة حاليًا في الإمارات .
افتتح أرسلان مايرات أمانوف التسجيل لمنتخب تركمانستان في الدقيقة 26، ثم سجل المنتخب الياباني هدفين عن طريق يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و60 ليضيف ريتسو دوان الهدف الثالث للمنتخب الياباني في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أحمد أتاييف التسجيل بالهدف الثاني لمنتخب تركمانستان في الدقيقة 79 ” ركلة جزاء ” .

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