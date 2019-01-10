برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن برنامج تطوير الخريجين (GDP) للرجال والنساء للعام (2019م) وهو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية، وستكون مدة البرنامج (سنة واحدة) في (9) مسارات على النحو التالي:
1- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات (Product and Services Developments and Management)
التخصصات المفضلة: (المبيعات، التسويق، إدارة الأعمال، الإدارة العامة ، المالية، المحاسبة، أو ما يعادلهم).
2- مسار إدارة الحفظ (Custody)
التخصصات المفضلة: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، أو ما يعادلهم).
3- مسار الإدراج والمبيعات (Listing and Sales)
التخصصات المطلوبة: (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، أو ما يعادلهم).
4- مسار الأسواق (Markets)
التخصصات المفضلة: (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، أو ما يعادلهم).
5- المسار القانوني (Law)
التخصصات المفضلة: (القانون أو ما يعادله).
6- مسار الموارد البشرية (Human Resources)
التخصصات المفضلة: (إدارة الأعمال، التخصصات ذات الصلة بتقنية المعلومات، أو ما يعادلهم).
7- مسار أمن المعلومات (Information Security)
التخصصات المفضلة: (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، أمن المعلومات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، أو ما يعادلهم).
8- مسار استراتيجية الشركة وأداءها (Corporate Strategy & Performance)
التخصصات المفضلة: (المالية، التسويق، الاقتصاد، أو ما يعادلهم).
9- مسار تقنية المعلومات والتكنولوجيا الرقمية (IT Development and Digitalization)
التخصصات المفضلة: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات، أو ما يعادلهم).
شروط التقديم في البرنامج:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية (يوجد قسم مخصص للنساء).
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.
– أن يكون المتقدم حديث التخرج (لا تزيد فترة تخرجه عن 12 شهر).
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم أو املتقدمة متمكن من اللغة الإنجليزية.
– التفرغ التام للبرنامج.
– عند إعداد طلبك تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية (إن وجدت).
المزايا خلال فترة التدريب:
– راتب شهري (10,000 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.
– راتب شهري (12,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.
– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر (21 يوم).
– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
الوثائق المطلوبة عند التقديم:
– نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
– نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
– نسخة من اختبار قدرات الجامعيين قياس (إن وجدت).
– نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية (إن وجدت).
– نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) إن وجدت.
وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط وسيتم الإعلان قريباً عن موعد بداية ونهاية فترة تسجيل الطلبات من خلال نفس الرابط.
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