برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن برنامج تطوير الخريجين (GDP) للرجال والنساء للعام (2019م) وهو برنامج مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية، وستكون مدة البرنامج (سنة واحدة) في (9) مسارات على النحو التالي:

1- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات (Product and Services Developments and Management)

التخصصات المفضلة: (المبيعات، التسويق، إدارة الأعمال، الإدارة العامة ، المالية، المحاسبة، أو ما يعادلهم).

2- مسار إدارة الحفظ (Custody)

التخصصات المفضلة: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، أو ما يعادلهم).

3- مسار الإدراج والمبيعات (Listing and Sales)

التخصصات المطلوبة: (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، أو ما يعادلهم).

4- مسار الأسواق (Markets)

التخصصات المفضلة: (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، أو ما يعادلهم).

5- المسار القانوني (Law)

التخصصات المفضلة: (القانون أو ما يعادله).

6- مسار الموارد البشرية (Human Resources)

التخصصات المفضلة: (إدارة الأعمال، التخصصات ذات الصلة بتقنية المعلومات، أو ما يعادلهم).

7- مسار أمن المعلومات (Information Security)

التخصصات المفضلة: (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، أمن المعلومات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، أو ما يعادلهم).

8- مسار استراتيجية الشركة وأداءها (Corporate Strategy & Performance)

التخصصات المفضلة: (المالية، التسويق، الاقتصاد، أو ما يعادلهم).

9- مسار تقنية المعلومات والتكنولوجيا الرقمية (IT Development and Digitalization)

التخصصات المفضلة: (علوم الحاسب، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات، أو ما يعادلهم).

شروط التقديم في البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية (يوجد قسم مخصص للنساء).

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج (لا تزيد فترة تخرجه عن 12 شهر).

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم أو املتقدمة متمكن من اللغة الإنجليزية.

– التفرغ التام للبرنامج.

– عند إعداد طلبك تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية (إن وجدت).

المزايا خلال فترة التدريب:

– راتب شهري (10,000 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.

– راتب شهري (12,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.

– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر (21 يوم).

– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

– نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

– نسخة من اختبار قدرات الجامعيين قياس (إن وجدت).

– نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية (إن وجدت).

– نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) إن وجدت.

وأوضحت أن التقديم من خلال الرابط وسيتم الإعلان قريباً عن موعد بداية ونهاية فترة تسجيل الطلبات من خلال نفس الرابط.