احدث الأخبار

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي
منطقة جازان
 فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”
محليات
 ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
أبرز المواد
 برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء
أبرز المواد
 الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن تعيين “كوشك” رئيسًا تنفيذيًّا
أبرز المواد
 كأس آسيا 2019.. منتخب اليابان يكسب تركمانستان بثلاثية
أبرز المواد
 خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”
أبرز المواد
 صديقة رونالدو السابقة تفضحه بالتسجيلات: “مريض نفسي”
أبرز المواد
 إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان
أبرز المواد
 أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون
أبرز المواد
 شاهد موقف غريب ونادر.. عنكبوت “الشبث” يفترس عصفورا في لحظات
أبرز المواد
 تراجع الدخل الشخصي يعرضك لخطر الإصابة بمرض القلب
أبرز المواد
محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

منطقة جازان
فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

محليات
ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

أبرز المواد
برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

أبرز المواد

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي
http://almnatiq.net/?p=678479
بيش ـ فضه عطيف

شهد محافظ بيش الأستاذ حسن أبو شرحه صباح اليوم بمكتبة بالمحافظة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش و وحدة الضمان الاجتماعي بالمحافظة مع مجمع صرح التوفيق الطبي والذي يمثله مدير المجمع محمد علي طواشي وذكر مدير جمعية البر ببيش محمد علي فقيهي أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الجمعية لخدمة المجتمع وسعياً من الجمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفر راحت المواطن والتحول بالعمل من الرعوي الإغاثي إلى التنموي المستدام وأستعرض الفقيهي نبذة حول أهداف الجمعية من المبادرة حيث تهدف إلى تمكين للأسر المستفيدة من الجمعية للعمل في القطاع الخاص والاستفادة من فرص العمل لأبنائهم و استفادة الأسر من الخدمات الطبية في الخصومات والتعاون مع بعض الحالات التي يستدعي التدخل الصحي السريع ومشاركة القطاع الخاص في برامج الجمعية الخدمية والذي يأتي من طموح الجمعية بعقد الشراكات مع جميع القطاعات الخاصة بالمنطقة للاستفادة من أكبر عدد من فرص العمل لتمكين أبناء الأسر من العمل وسد حاجتهم
كما أستعرض أنشطة الجمعية ومشاريعها المنفذة وطرح للمحافظ احتياج الجمعية من المحافظة والبلدية والإدارات الحكومية بالمحافظة .
بعده ذكر مشرف برنامج تمكين بوحدة ضمان بيش إبراهيم وشيلي بأن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الأسر المستفيدة من الضمان للعمل في القطاع الخاص لمساعدة أسرتهم
بعد ذلك ذكر محافظ بيش الأستاذ حسن أبو شرحه بأنه سعيد بهذه الاتفاقية التي تخدم أبناء الوطن وهدفنا هو خدمة الوطن والمواطن والجمعيات الخيرية من أولويات واهتمام حكومة خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله التي تجسد رؤية الملك لأهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية المجتمع وقناعته بأننا جميعاً شركاء لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات وقال أبو شرحه أن مستعد الوقوف مع الجمعية بحسب الصلاحيات والإمكانيات التي تتوافق مع الأنظمة والقوانين الرسمية .

روابط ذات صلة

أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة..

أمير جازان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين بالمنطقة..
نائب أمير جازان يدشن “مبادرة استخدام الخرائط الرقمية” في أعمال الدفاع المدني..

نائب أمير جازان يدشن “مبادرة استخدام الخرائط الرقمية” في أعمال الدفاع المدني..
الامير محمد بن عبد العزيز يتفقد ميناء جازان

الامير محمد بن عبد العزيز يتفقد ميناء جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*