محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

بيش ـ فضه عطيف

شهد محافظ بيش الأستاذ حسن أبو شرحه صباح اليوم بمكتبة بالمحافظة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية بين جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش و وحدة الضمان الاجتماعي بالمحافظة مع مجمع صرح التوفيق الطبي والذي يمثله مدير المجمع محمد علي طواشي وذكر مدير جمعية البر ببيش محمد علي فقيهي أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الجمعية لخدمة المجتمع وسعياً من الجمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفر راحت المواطن والتحول بالعمل من الرعوي الإغاثي إلى التنموي المستدام وأستعرض الفقيهي نبذة حول أهداف الجمعية من المبادرة حيث تهدف إلى تمكين للأسر المستفيدة من الجمعية للعمل في القطاع الخاص والاستفادة من فرص العمل لأبنائهم و استفادة الأسر من الخدمات الطبية في الخصومات والتعاون مع بعض الحالات التي يستدعي التدخل الصحي السريع ومشاركة القطاع الخاص في برامج الجمعية الخدمية والذي يأتي من طموح الجمعية بعقد الشراكات مع جميع القطاعات الخاصة بالمنطقة للاستفادة من أكبر عدد من فرص العمل لتمكين أبناء الأسر من العمل وسد حاجتهم

كما أستعرض أنشطة الجمعية ومشاريعها المنفذة وطرح للمحافظ احتياج الجمعية من المحافظة والبلدية والإدارات الحكومية بالمحافظة .

بعده ذكر مشرف برنامج تمكين بوحدة ضمان بيش إبراهيم وشيلي بأن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الأسر المستفيدة من الضمان للعمل في القطاع الخاص لمساعدة أسرتهم

بعد ذلك ذكر محافظ بيش الأستاذ حسن أبو شرحه بأنه سعيد بهذه الاتفاقية التي تخدم أبناء الوطن وهدفنا هو خدمة الوطن والمواطن والجمعيات الخيرية من أولويات واهتمام حكومة خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله التي تجسد رؤية الملك لأهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية المجتمع وقناعته بأننا جميعاً شركاء لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات وقال أبو شرحه أن مستعد الوقوف مع الجمعية بحسب الصلاحيات والإمكانيات التي تتوافق مع الأنظمة والقوانين الرسمية .