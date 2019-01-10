احدث الأخبار

“اتحاد الأمن السيبراني” يفتح باب التسجيل في “معسكر طويق” بالرياض
أبرز المواد
 محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي
منطقة جازان
 فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”
محليات
 ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
أبرز المواد
 برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء
أبرز المواد
 الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن تعيين “كوشك” رئيسًا تنفيذيًّا
أبرز المواد
 كأس آسيا 2019.. منتخب اليابان يكسب تركمانستان بثلاثية
أبرز المواد
 خصائص مميزة في التحديث الجديد لـ”واتساب”
أبرز المواد
 صديقة رونالدو السابقة تفضحه بالتسجيلات: “مريض نفسي”
أبرز المواد
 إغاثة طارئة لآلاف اللاجئين السوريين المتضررين من عاصفة لبنان
أبرز المواد
 أبل تتخذ خطوة “إنتاجية” مفاجئة بشأن هواتف آيفون
أبرز المواد
 شاهد موقف غريب ونادر.. عنكبوت “الشبث” يفترس عصفورا في لحظات
أبرز المواد
“اتحاد الأمن السيبراني” يفتح باب التسجيل في “معسكر طويق” بالرياض

“اتحاد الأمن السيبراني” يفتح باب التسجيل في “معسكر طويق” بالرياض

أبرز المواد
محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

محافظ بيش يشهد اتفاقية تعاون بين جمعية البر والضمان الاجتماعي ومجمع صرح التوفيق الطبي

منطقة جازان
فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

محليات
ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

أبرز المواد

“اتحاد الأمن السيبراني” يفتح باب التسجيل في “معسكر طويق” بالرياض

“اتحاد الأمن السيبراني” يفتح باب التسجيل في “معسكر طويق” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=678480

أعلن «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» اليوم، إطلاق «معسكر طويق البرمجي» بالرياض، الذي يهدف إلى إعداد مبرمجين قادرين على تطوير الويب والتطبيقات في مختلف المنصات وتجهيزهم لسوق العمل، وذلك لبناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وينضم المشاركون في المعسكر الذي ينطلق في 31 من شهر يناير الجاري ويستمر لمدة 14 أسبوعًا إلى برنامج مكثف لتعليم أساسات تطوير الويب والتطبيقات للمبتدئين بدون أي مقابل مادي، مع توفير السكن لهم طوال فترة المعسكر.
ويعيش المشاركون في المعسكر خلال 14 اسبوعًا تسع ساعات يوميًا على مدى خمسة أيام في الأسبوع، وتشمل هذه التجربة التعلّم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تجهيزه ابناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات .
وبادرت جهات عدة برغبتها باستقطاب وتوظيف خريجي المعسكر للعمل في مجال تطوير البرمجيات لديها، علمًا بأنه سيتاح التسجيل للراغبين بالمشاركة في المعسكر عبر الموقع الإلكتروني (www.safcsp.org.sa)، بينما سيتم اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلّبات القبول على أن يتم اختيار 25 شخصًا لدخول المعسكر.

روابط ذات صلة

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”
ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟

ءماذا يحدث لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الموت؟
برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

برواتب 12 ألف ريال.. “تداول” تعلن برنامج الخريجين للرجال و النساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*