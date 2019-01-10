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فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

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فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”

فعاليات توعوية وتثقيفية لمعهد الألبان في “الجنادرية”
http://almnatiq.net/?p=678481
المناطق -الجنادرية

شارك المعهد التقني للألبان والأغذية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” بركنين في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجناح محافظة الخرج.
وقدم المعهد من خلال ركنيه عدداً من العروض التعريفية بأنشطته وبرامجه وفعالياته توعوية وتثقيفية، ودوره في تأهيل متدربين لسوق العمل، الأمر الذي يزيد نسبة التوطين في مجال صناعة الأغذية.
وتنوعت فعاليات المعهد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لتواكب جميع زوار الجناح من أفراد الأسرة، كما شملت تكريم أبناء وذوي شهداء الواجب وعدد من الطلاب المميزين، وأنشطة تزيد من نسبة الوعي في صناعة الأغذية من خلال تقديم عروضاً تعريفية عن دور المتدربين في ذلك.
وحظي ركني المعهد بزيارة عدد من المسؤولين، وأبرزهم نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أثناء زيارته لجناح محافظة الخرج، وأشاد بنشاط المعهد وجهوده، وكذلك زار ركن المعهد في جناح المؤسسة العامة للتدريب عدد من المسؤولين في المؤسسة والأكاديميين والمهتمين بقطاع التدريب.
وقال المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إبراهيم العقيلي، إن مشاركة المعهد في مهرجان الجنادرية تأتي من إيمانه بالموروث والتراث الوطني، ويعتبر من أكبر المهرجانات التراثية، وكذلك فرصة للتعريف بأنشطة المعهد ودوره في تأهيل متدربين لسوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد شارك بعدد من منسوبيه ومتدربيه في المهرجان، الذين قدموا شروحات للزوار عن البرامج والأنشطة المقدمة في المعهد. وبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف .
وأضاف: “المعهد قدم خلال مشاركته في الجنادرية عدداً من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية التي يوليها جل اهتمامه، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي لمتدربيه المشاركين، وعدد كبير من الهدايا القيمة للزوار”، مؤكداً أن المعهد يحضر في العديد من المهرجانات الوطنية سواءً بأركان ثابتة أو بفعاليات متنقلة، إيماناً منه بدوره الوطني في نشر وتعزيز ثقافة التدريب في مجال صناعة الغذاء.

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