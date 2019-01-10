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معلمو و معلمات التربية البدنية يقيمون برنامجا للتدريب على القيم الأولمبية

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معلمو و معلمات التربية البدنية يقيمون برنامجا للتدريب على القيم الأولمبية

معلمو و معلمات التربية البدنية يقيمون برنامجا للتدريب على القيم الأولمبية
http://almnatiq.net/?p=678494
المناطق_الرياض

نظمت اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية دورة اعداد مدربين للقيم الأولمبية بالتعاون مع تعليم الرياض البرنامج التدريبي التعليمي للقيم الأولمبية بمشاركة اكثر من 40معلم ومعلمه تربيه بدنيه وكذلك مشرفين تربويين في المجال الرياضي ، واستعرض المحاضرين في المجال الرياضي من خبراء وخبيرات من الاكاديميين الرياضيين من دوله السويد تلك البرامج التدريبية امام المشاركين من المعلمين والمعلمات، وتطرق الخبراء الرياضيين في المحاضرات النظرية والعملية محاور عدة اشتملت على تجربه ادوات لتعليم القيم الأولمبية الفعال من خلال اختبار الادوات 2/3 ويكون الانعكاس بناءا عليها وتطبيقها من قبل المعلمين عمليا ، وخاض الخبراء تجاوب تلك البرامج في عدة دول أوروبية تجاوز تحقيق نجاحها في التطبيق العملي نسبة 97% ، حيث تمحورت حول تقديم نظريات حول التعلم الفعال فيما يتعلق بالأدوات التي تمت تجربتها من خلال المجموعات، كما استعرض الخبيران تقديم ، ويعتبر البرنامج يقام لأول مره على مستوى المملكة بهدف تطبيق تلك التجارب من قبل المشاركين في الميدان وتزويد الطلاب بالمهارات الرياضية التي تهدف الى تطويرهم ذاتيا ومهنيا ورياضيا في المدارس ، واستمر برنامج تدريب القيم الأولمبية التعليمي للمعلمين والمعلمات ثلاثة ايام متواصلة في معهد اعداد القادة في الرياض، واوضح رئيس فسم التربية البدنية في ” تعليم الرياض” صالح الحارثي ان اقامة مثل هذه الدورات الأولمبية لها دورا ايجابيا وفعالا لا كساب المشاركين فيها سواء معلمين او معلمات المهارات والمعلومات الرياضية، مضيفا ان البرنامج تخلله محاضرات نظريه وعمليه طبقت على ارض الواقع في الميدان بمشاركة الرياضيين بهدف اكسابهم الخبرة والمفهوم الصحيح والبناء الهادف، وقال مطلق العنزي احد المتدربين في البرنامج : استطعنا زيادة ثقافتنا البدنية التي نستطيع ان نعلمها لطلاب المدارس من خلال ما كسبناه من هذا البرنامج الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المملكة، وكان مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية السعودية الامير فهد بن جلوي زار مقر البرنامج في معهد اعداد القادة للاطلاع على سير تنفيذ المحاضرات ، يذكر ان قسم التربية البدنية في ادارة ” تعليم الرياض” ينفذ عدة برامج ودورات تدريبيه وعمليه وتقديم البرامج الرياضية النوعية المتطورة للمعلمين والمعلمات الرياضيين بشتى المجالات على مدار العام الدراسي بهدف اكسابهم الخبرات والمعارف وتزويدهم بالمعلومات الرياضية الجديدة التي تستجد في المجال الرياضي حديثا، كما يقوم قسم التربية البدنية في الإدارة بمتابعة الخطط والبرامج التي ينفذها القسم الرياضي على مستوى مدارس المنطقة.

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