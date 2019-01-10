تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المنطقة

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدمًا عن وجود نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح التنبيه أن الحالة ستبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج ورماح وتمتد إلى الأفلاج وليلى ووادي الدواسر.