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“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

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“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”
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وافق مجلس الشورى، أمس، على ضوابط الزواج المبكر والتي قصرت عقد النكاح لمن دون الـ18 ذكرا كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات) في جلسة سابقة، وطالب المجلس في قراره بمنع عقد النكاح لمن لم يتم الـ15 ذكرًا كان أو أنثى.

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