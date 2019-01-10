تفاصيل تفويض “البلديات” في 8 صلاحيات لأمين جدة

تفاصيل تفويض “البلديات” في 8 صلاحيات لأمين جدة

أبرز المواد
تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المنطقة

تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المنطقة

أبرز المواد
المرور: 150 مركبة مدنية متنقلة لرصد مخالفات السرعة.. والكشف عن موعد بداية عملها

المرور: 150 مركبة مدنية متنقلة لرصد مخالفات السرعة.. والكشف عن موعد بداية عملها

أبرز المواد
“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

أبرز المواد

تفاصيل تفويض “البلديات” في 8 صلاحيات لأمين جدة

تفاصيل تفويض “البلديات” في 8 صلاحيات لأمين جدة
http://almnatiq.net/?p=678509
المناطق_جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي قرارًا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات.
وبحسب “عكاظ”، جاءت 8 صلاحيات مطلقة، كانت حكرا في وقت سابق على الأمناء فقط، تمثلت في اعتماد أوامر العمل، وإتمام الأعمال، وصيانة الطرق والأرصفة، والإنارة، وصيانة الحدائق، ورفع مخلفات الهدم والبناء، واعتماد وتأهيل شركات نقل ورفع المخلفات التجارية، ومخلفات البناء والهدم، وتمكين كل بلدية في نطاقها من الرقابة على أعمال تلك الشركات، بجانب اعتماد الخطة التشغيلية لمقاول النظافة والمشاركة في اعتماد أوامر وإنها العمل لفرق المكافحة الحشرية في نطاق البلدية.

روابط ذات صلة

تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المنطقة

تنبيه متقدم برياح مثيرة للغبار والأتربة على هذه المنطقة
المرور: 150 مركبة مدنية متنقلة لرصد مخالفات السرعة.. والكشف عن موعد بداية عملها

المرور: 150 مركبة مدنية متنقلة لرصد مخالفات السرعة.. والكشف عن موعد بداية عملها
“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

“الشورى” يحسم ملف “الزواج المبكر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*