تفاصيل تفويض “البلديات” في 8 صلاحيات لأمين جدة

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أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي قرارًا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات.

وبحسب “عكاظ”، جاءت 8 صلاحيات مطلقة، كانت حكرا في وقت سابق على الأمناء فقط، تمثلت في اعتماد أوامر العمل، وإتمام الأعمال، وصيانة الطرق والأرصفة، والإنارة، وصيانة الحدائق، ورفع مخلفات الهدم والبناء، واعتماد وتأهيل شركات نقل ورفع المخلفات التجارية، ومخلفات البناء والهدم، وتمكين كل بلدية في نطاقها من الرقابة على أعمال تلك الشركات، بجانب اعتماد الخطة التشغيلية لمقاول النظافة والمشاركة في اعتماد أوامر وإنها العمل لفرق المكافحة الحشرية في نطاق البلدية.