السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات أم درمان

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ذكرت الشرطة السودانية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر، في مظاهرات بمدينة أم درمان، شمالي العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية سونا، عن المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، أن مدينة أم درمان شهدت امس الأربعاء أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة، تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأضاف : قوات الشرطة تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات، وثلاث وفيات جاري التحري حولها تحت إشراف النيابة.

كان آلاف الأشخاص تظاهروا ظهر الأربعاء في شوارع مدينة أم درمان، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.ويشهد السودان منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.