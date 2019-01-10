1000 مقعد مجاني لتأهيل الشباب بمجال التسويق الرقمي بالرياض

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن اطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال “التسويق الرقمي” وذلك خلال الفترة 20-22/يناير الجاري.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

ولفت إلى أن أغلب اخصائي التسويق الرقمي الوافدين الذين يعملون في السوق، لا يحملون شهادات دراسات عليا أو جامعية متخصصه بالتسويق الرقمي، لكنهم اكتسبوا مهاراتهم من خلال دورات احترافية قصيرة.

موضحًا أن الشباب والشابات الملتحقين بالبرنامج أمامهم فرصة ليصبحوا أخصائي تسويق رقمي مهرة، من خلال مواصلة التدريب وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات.

وقال الشثري ان الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين لوظائف التسويق الرقمي، والذي أخذ في الاتساع في السنوات الأخيرة وخصوصاً في ظل التطور التقني المتسارع وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي والذي حفز اغلب المنشأت على الاعتماد على التسويق الرقمي لتنمية اعمالها ومبيعاتها.