مدرب لبنان يستشيط غضباً من التحكيم أمام قطر

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استشاط مدرب لبنان ميودراج رادولوفيتش غضباً من أداء التحكيم خلال الهزيمة 0-2 أمام قطر في كأس آسيا لكرة القدم يوم امس الأربعاء، واعتبر أن المواجهة لم تكن متكافئة.

وقال رادولوفيتش القادم من الجبل الأسود : من الصعب جداً الحديث بعد مثل هذه المباراة لأني علّمت اللاعبين اللعب 11 ضد 11 وليس 11 ضد 12 أو 13 ولقد شاهد الجميع ما حدث.

وسجل علي حمام مدافع لبنان هدفاً ألغاه الحكم الصيني ما نينغ بعد مرور 37 دقيقة بينما أحرزت قطر الهدف الأول من ركلة حرة نفذها باسم الراوي في الدقيقة 65، وأضاف المعز علي هدفاً في الدقيقة 79.

وجاء هدف قطر من أول تسديدة على المرمى بعدما احتسب الحكم ركلة حرة على حافة منطقة جزاء لبنان بداعي وجود لمسة يد ضد علي معتوق بعد تنفيذ ركلة حرة أخرى من مسافة أبعد.

وقال مدرب لبنان: لعبنا 65 دقيقة بشكل مثالي وانضباط خططي تام وكانت المساحات ضيقة تماماً لكن من الصعب الحديث بعد ذلك، علّمت اللاعبين كيفية الالتزام بالروح الرياضية واحترام الجميع لكني لم أشاهد احتراماً لفريقي والجميع يعرفون ما أقوله ولا أستطيع الحديث عما حدث بعد 65 دقيقة.

وأضاف: أشكو من الحكم لكن الجميع طالبوني باحترام الحكام، لم أجد احتراماً لفريقي وليس من السهل أن نواجه قطر ومن الصعب الدخول في مقارنة مع إمكانيات قطر لكننا نستحق الاحترام، بعد 1-0 باتت الأمور مختلفة تماماً وكل شيء اختلف ولا يمكنني الحديث عن مستوانا بعد ذلك لأننا لم نلعب بشكل منظم.

وتابع: لعبنا 65 دقيقة كما تقول كرة القدم. وسيلعب لبنان في الجولة المقبلة مع السعودية، التي سحقت كوريا الشمالية 4-0 أمس الأول الثلاثاء، بينما تلتقي قطر مع كوريا الشمالية.