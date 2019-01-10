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إيداع 599.9 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ46 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

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إيداع 599.9 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ46 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

إيداع 599.9 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ46 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان
http://almnatiq.net/?p=678528
المناطق_الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء)، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: “إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 599.988.580 ريالا“.

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 46.771 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذين يمثل مستفيدو الضمان الاجتماعي النسبة الكبرى منهم.

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